ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وانخفاض طفيف غدا وبعده

يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير تنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم غدٍ الخميس، وتبقى أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 33 – 16، وفي مرتفعات الشراة 34 – 15، وفي مناطق البادية 42 – 22، وفي مناطق السهول 37 – 21، وفي الاغوار الشمالية 41 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30، وفي البحر الميت 42 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.

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