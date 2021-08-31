الف مبــــروك.. طالبان تعلن هزيمة امريكا وانتزاع استقلال افغانستان، بعد اكتمال فرار آخر عساكر اليانكي المحتل/ فيديو
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وفقاً لـ “مجهر الجزيرة”.. أنشاء مدينة عسكرية إسرائيلية – إماراتية سرية بعمق 330 مترا تحت الأرض في الإمارات
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