غداً الاربعاء.. إلغاء حظر التجول في سائر المحافظات، والسماح لكل القطاعات بالعمل في كل الأوقات بطاقة تشغيلية كاملة
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جرينتش+2 09:49
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 13 وفاة و867 إصابة كورونا و888 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 775,286
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