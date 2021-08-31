غداً الاربعاء.. إلغاء حظر التجول في سائر المحافظات، والسماح لكل القطاعات بالعمل في كل الأوقات بطاقة تشغيلية كاملة
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قناة “العربية” تنقل مقرها وموظفيها من دبي إلى الرياض
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