الف مبــــروك.. طالبان تعلن هزيمة امريكا وانتزاع استقلال افغانستان، بعد اكتمال فرار آخر عساكر اليانكي المحتل/ فيديو
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تذبذب.. ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا وانخفاضها الاربعاء والخميس
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