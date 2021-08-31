بعد كبح جماح كورونا.. 2.174 مليون طالب وطالبة يعودون إلى التعليم الوجاهي في المدارس الاردنية بدءاً من يوم غد الاربعاء
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ابرزهم الديري والاعور وهفو وابو طعجه ويوسف الجحش.. مصدر سوري يكشف لـ”سبوتنيك” أسماء قادة “داعش” في درعا
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