مصرع القناص الإسرائيلي الذي أصيب قبل 10 أيام شرق غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الإثنين، عن مصرع القناص بارئيل شموئيلي الذي أصيب السبت قبل الماضي على السياج الأمني شرق غزة.

والقناص القتيل هو الرقيب “بارئيل شموئيلي” (21 عامًا) من سكان بئر يعقوب، وكانت حالته حرجة جدًا وحاول الأطباء في مستشفى سوروكا الإسرائيلي لإنقاذه.

وكانت المتحدثة باسم قوات “حرس الحدود” الإسرائيلي، قالت إنه “في وقت سابق، أصيب مقاتل من دورية حرس الحدود من الوحدة السرية في الجنوب بجروح قاتلة نتيجة إطلاق نار على السياج الحدودي شمال قطاع غزة خلال مواجهات دارت هناك”.

وأشارت إلى أنه “تم إجلاء المقاتل بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج الطبي في مستشفى سوروكا”.

وحينها أصيب القناص برصاص شاب فلسطيني أطلق النار على رأسه من مسافة صفر، عقب قيام القناص الإسرائيلي بإطلاق النار على الأطفال والشبان المشاركين في فعالية مسيرة العودة شرق غزة السبت قبل الماضي.