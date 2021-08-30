ارتفاع.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و1098 إصابة كورونا و1066 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 774,233
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مصرع القناص الإسرائيلي الذي أصيب قبل 10 أيام شرق غزة
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