في اول لقاء رسمي منذ 11 عاما.. غانتس يلتقي عباس ويبدي استعداده لتعزيز اقتصاد السلطة وتقويتها بمواجهة "حماس"
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جرينتش+2 01:44
لقاء غانتس وعباس !!!
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