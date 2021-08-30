فساد بالملايين.. السجن 3 سنوات وغرامة 47 مليونا “لحوتين” أردنيين

قرّرت محكمة جنايات عمان الصغرى، الحكم على رجلي أعمال أردنيين بغرامة تزيد عن 47 مليون دينار بتهمتي الاختلاس وغسل الأموال.

وأفاد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لـ”هلا أخبار”، أن محكمة جنايات عمان الصغرى، قضت بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات على المتهمين، وغرّمت كل منهما مبلغ 47 مليونًا و900 ألف دينار، وهي قيمة مساوية لما اختلساه.

وأوضح المصدر، أن هذه القضية هي إحدى القضايا التي كانت الهيئة قد أحالتها إلى القضاء قبل عدة سنوات.

ولفت إلى أن التهمتين الموجهتين إليهما، هما؛ تهمة الاختلاس إضافة إلى جريمة غسل الأموال.