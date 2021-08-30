في اول لقاء رسمي منذ 11 عاما.. غانتس يلتقي عباس ويبدي استعداده لتعزيز اقتصاد السلطة وتقويتها بمواجهة "حماس"
أهم العناوين
جرينتش+2 01:44
غرفة تجارة الاردن: فتح القطاعات يسهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني