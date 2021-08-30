المطالبة بتشكيل لجنة للبحث عن شهداء الجيش العربي في فلسطين

طالب عدد من النواب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل لجنة حكومية للبحث والتحري عن جثامين الشهداء الأردنيين والمفقودين من منتسبي الجيش العربي والمتطوعين الذين شاركوا في معارك فلسطين، سواء كانت في حرب الـ48 أو حرب 67 وغيرها من الحروب التي خاضها الجيش العربي دفاعا عن ثرى فلسطين.

وجاء في المذكرة النيابية، التي رفعها النواب الى رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، الطلب من الخصاونة تشكيل لجنة للوصل الى الشهداء المفقودين والعمل على استعادتهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لاتخاذ الاجراءات التي تليق برفاتهم، حيث تقوم هذه اللجنة بتوثيق نوع الـDNA الخاص بهم، لتكون مرجعا في حال ظهور جثمان أي أحد منهم لاحقا.

وقد طالب النواب من رئيس المجلس بالموافقة على مطالبهم وإعلامهم فيما إذا كان هناك تنسيق مسبق بين الحكومة الأردنية وبين سلطات الإحتلال الإسرائيلي، أو ما إذا كان الجيش العربي قد اتخذ خطوات مماثلة مسبقاً، وإن لم تكن تلك الخطوات موجودة فالمرجو تنفيذ مطالبهم “إكراما لمن ضحى بروحه من أجل رفعة دينه وكرامة وطنه مع التأكيد على ضرورة إعلامهم بما تم أو سيتم سابقاً أو لاحقاً”.