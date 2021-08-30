أمل عرفة “تشطب” الاعتزال وتعلن الانضمام لمسلسل “حارة القبة”

كشفت شركة عاج للإنتاج الفني (هاني العشّي)، عن انضمام الفنانة أمل عرفة نهائياً إلى بطولة الجزء الثالث من كتابة أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.

وجاء التأكيد بعد وصول الشركة المنتجة والفنانة السورية إلى نقطة التقاء ترضي الطرفين، بعد مفاوضات شهدت بعض الشد والجذب، وإعلان الأخيرة اعتذارها عن عدم أداء شخصية “إخلاص” شقيقة “أبو العز” (عبّاس النوري) .

و كانت المفاوضات المثمرة قائمة على تمسك كلا الطرفين بالآخر، لا سيما أنّ دور “إخلاص” من الأدوار الصعبة درامياً، والتي تغري الممثل لأدائها، كما تحتاج إلى أدوات تمثيلية من العيار الثقيل.

وسبق أنّ وقفت عرفة أمام كاميرا المخرجة شربتجي في عدد من أبرز الأعمال الدرامية السوريّة، على رأسها: “غزلان في غابة الذئاب” (تأليف فؤاد حميرة عام 2006)، و”أسعد الوراق” (تأليف هوزان عكو عام 2010)، و”تخت شرقي​” ( تأليف يم مشهدي عام 2010).

وقدّمت “شركة عاج للإنتاج الفني” باقة من أهم المسلسلات في الدراما السوريّة والعربية، منها: “ليالي الصالحية” و”باب الحارة” و”قاع المدينة” و”زمن العار” و”اسعد الوراق” و”الغفران.