الملك يترأس جانباً من جلسة الحكومة اليوم الاحد، ويطلب منها "تقريـراً شهريـاً" عن تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات
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أجواء صيفية حارة اليوم الاثنين، وارتفاع الحرارة غدًا وبعده
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