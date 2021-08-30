أجواء صيفية حارة اليوم الاثنين، وارتفاع الحرارة غدًا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع اخر قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتعود الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 19، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.

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