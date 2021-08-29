الملك يترأس جانباً من جلسة الحكومة اليوم الاحد، ويطلب منها "تقريـراً شهريـاً" عن تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات
أهم العناوين
جرينتش+2 06:13
معهد أمني إسرائيلي: مكانة الرئيس عباس والسلطة في تدهور مستمر، لكن “حماس” زاهدة في وراثتها لهذه الاسباب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني