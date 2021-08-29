بالتزامن مع فتح القطاعات وإلغاء كل أشكال الحظر.. الحكومة تباشر تطبيق “سند أخضر وسند أحمر” في مطلع أيلول المقبل
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جرينتش+2 12:59
جمعية حماية المستهلك تثمن قرار الحكومة إلغاء كل أشكال الحظر
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