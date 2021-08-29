الملك يترأس جانباً من جلسة الحكومة اليوم الاحد، ويطلب منها "تقريـراً شهريـاً" عن تقدم سير العمل في تنفيذ الأولويات
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المطرب إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه “طلقة”/ فيديو
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