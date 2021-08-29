أبوظبي تفرض جرعة ثالثة للحاصلين على سينوفارم للبقاء محصنين

أعلنت مشيخة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة عن وجوب تلقي الأفراد الحاصلين على لقاح سينوفارم الصيني جرعة ثالثة معززة، حتى تبقى حالتهم خضراء في تطبيق “الحصن” الحكومي.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على تويتر إنه “يتعين على الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل أكثر من ستة أشهر تلقي الجرعة الداعمة لتعزيز مناعتهم والتزاما بالبروتوكول المعتمد لكل لقاح”.

وأضاف مكتب إعلام العاصمة الإماراتية أن “هناك فترة سماح تستمر حتى 20 سبتمبر 2021، لكي يتمكن هؤلاء المطعمون من الحصول على الجرعة الداعمة والحفاظ على الحالة الخضراء في تطبيق الحصن”، مردفا أنه “بعد 20 سبتمبر، لن يسمح لهم بدخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعمين بالكامل”.

وتشترط أبوظبي أن يكون حالة تطبيق الحصن خضراء لإتاحة الدخول لأغلب الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق والملاعب وغيرها، إذ يتوجب على الحاصل على التطعيم كاملا إجراء فحص “بي سي إر” كل 30 يوما لإبقاء الحالة خضراء اللون.

وفي سياق متصل، نٌشر في البحرين دراسة مفادها أن وفيات كورونا للملقحين كاملا كانت أكبر بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على لقاح سينوفارم مقارنة ببقية اللقاحات الغربية المنتجة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع باحثين من جامعة كولومبيا، أن نسبة الوفيات المرتبطة بصورة مباشرة بمرض كوفيد-19 للأشخاص الحاصلين على اللقاح كاملا كانت أكبر لمتلقي تطعيم سينوفارم وكانت 046. بالمئة، مقارنة بـ 0.15 بالمئة للقاح فايزر-بيونتك و0.03 بالمئة للقاح أسترازينيكا.

وتعد الإمارات والبحرين من أوائل الدول التي استخدمت لقاح سينوفارم الصيني، بما في ذلك المرحلة الثالثة من التجارب السريرية العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، أكدت أبوظبي أن النتائج الأولية لتجارب لقاح سينوفارم أظهرت فعاليته بنسبة 86 بالمئة.