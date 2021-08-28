آب اللهاب يمارس سطوته قبل نفاذ ايامه.. أجواء حارة إلى حارة جداً في المملكة اليوم السبت وغدا وبعده

يتراجع اليوم السبت، تأثير الكتلة الهوائية الحارة قليلاً عن الأنحاء الغربية من المملكة، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في بقية مناطق المملكة، وتنشأ كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويحتمل بعد الظهر هطول زخات محلية متفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسب الغبار، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولا للأمطار.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 24 إلى 37 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 إلى 32، وفي مرتفعات الشراة 19 إلى 34، وفي مناطق البادية 26 إلى 42، وفي مناطق السهول 23 إلى 36، وفي الاغوار الشمالية 26 إلى 40، وفي الأغوار الجنوبية 29 إلى 41، وفي البحر الميت 27 إلى 41، وفي خليج العقبة 28 إلى 40 درجة مئوية.