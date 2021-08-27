بمشاركة هنية ومشعل ونزال.. الآلاف يشيعون جثمان المجاهد ابراهيم غوشة في عمان ويهتفون للمقاومة وكتائب القسام
أهم العناوين
جرينتش+2 05:40
تمهيدا لاعلانها منطقة خضراء.. البترا تستقبل 61 الف زائر خلال 7 أشهر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني