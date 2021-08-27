بمشاركة هنية ومشعل ونزال.. الآلاف يشيعون جثمان المجاهد ابراهيم غوشة في عمان ويهتفون للمقاومة وكتائب القسام
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انخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 8 وفيات و787 إصابة كورونا و658 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 771,194
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