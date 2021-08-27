بايدن يتوعد داعش باشد انتقام، والبيت الأبيض يرفض الدعوات التي انطلقت للمطالبة باستقالته بعد هجوم كابول الدامي
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التزموا بيوتكم فاليوم عطلة الجمعة.. استمرار تأثير الكتلة الحارة على المملكة بأعلى من معدلاتها الاعتيادية بـ 5 إلى 6 درجات
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