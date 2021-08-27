الأرصاد: زخات مطرية فوق الأجزاء الغربية من محافظة معان

صرح مدير إدارة الأرصاد الحوية رائد آل خطاب، إنه نتيجة التسخين الحراري وتشكل غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، تشهد بعض المناطق الجنوبية في المملكة زخات من المطر.

وأوضح آل خطاب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الأرصاد الجوية رصدت اليوم في ساعات ما بعد الظهر، تشكلات من الغيوم الممطرة فوق الأجزاء الغربية من محافظة معان حيث تساقطت زخات محلية من المطر شملت لواء البترا وأجزاء من قرى النعيمات.

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