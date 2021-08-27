بمشاركة هنية ومشعل ونزال.. الآلاف يشيعون جثمان المجاهد ابراهيم غوشة في عمان ويهتفون للمقاومة وكتائب القسام
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الأرصاد: زخات مطرية فوق الأجزاء الغربية من محافظة معان
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