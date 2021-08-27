إصابتان بألرصاص خلال مشاجرة في بلدة وقاص بالأغوار الشمالية

أصيب شخصان بأعيرة نارية اليوم الجمعة، خلال مشاجرة في بلدة وقاص بلواء الأغوار الشمالية .

وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة لوكالة (بترا)، إن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة غرب إربد متواجدة في بلدة وقاص، وباشرت تحقيقاتها الأمنية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وبين مدير مستشفى معاذ بن جبل الحكومي الدكتور إحسان مطالقة، أن قسم الإسعاف والطوارىء استقبل شابين أعمارهما 25 و17 عاماً، مصابين بأعيرة نارية، مشيراً الى أن أحدهما مصاب بعيار ناري مخترقاً للكتف وتم تحويله بعد تلقيه الإسعافات الأولية الى مستشفى الأمير راشد العسكري، فيما تلقى المصاب الآخر الإسعاف اللازم بعد تعرضه لإصابة سطحية بعيار ناري في يده، وتم ادخاله الى إحدى المستشفيات بمدينة إربد.

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