الجيش السوري يطوق درعا البلد بعدما قتل المسلحون الزعران جندياً وعرقلوا جهود التسوية لترسيخ الأمن في كل المحافظة
أهم العناوين
جرينتش+2 02:01
ولّعت.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس وغداً لتسجل أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة بـ 4-6 درجات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني