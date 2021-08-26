الجيش السوري يطوق درعا البلد بعدما قتل المسلحون الزعران جندياً وعرقلوا جهود التسوية لترسيخ الأمن في كل المحافظة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:41
قتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل.. والبنتاغون يؤكد سقوط “ضحايا” من الأميركيين/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني