قتلى وجرحى جراء تفجيرين في محيط مطار كابل.. والبنتاغون يؤكد سقوط “ضحايا” من الأميركيين/ فيديو

الحرة – واشنطن

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، اليوم الخميس، إن الانفجار الذي وقع قرب مطار كابل بأفغانستان، قد أسفر عن سقوط ضحايا من الأميركيين، في حين قال مسؤول في طالبان لرويترز إن 13 قتيلا على الأقل سقطوا في الانفجار.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية عن وقوع انفجار ثان بعد الانفجار الأول بدقائق.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة على تويتر: “يمكننا أن نؤكد أن الانفجار الذي استهدف بوابة أبي (خارج مطار كابل) كان نتيجة هجوم معقد أسفر عن عدد من الضحايا من الأميركيين والمدنيين”.

وأضاف كيربي أن أنفجارا آخر وقع في فندق بارون أو قربه، وعلى مسافة قريبة من بوابة آبي”، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي القول إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة جندي أميركي على الأقل بجروح خطيرة جراء الهجوم.

ووقع الانفجاران خارج المطار، حيث تجمع آلاف الأفغان على أمل السفر خارج البلاد عبر جسر جوي تقوده الولايات المتحدة، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة طالبان أن 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، سقطوا في انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل.

وأضافت رويترز أن عددا من عناصر طالبان أصيبوا في الانفجار الذي وقع خارج مطار كابل.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن رجل أفغاني قوله إنه رأى عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا في انفجار بين حشود كانت تنتظر خارج أحد بوابات مطار كابول.

وأضاف آدم خان أن بعض الناس يبدو أنهم فقدوا أجزاء من أجسادهم.

وكانت دول غربية حذرت من هجوم محتمل على مطار كابل في الأيام الأخيرة من جهود الإجلاء الضخمة.

وحثت عدة دول الناس على تجنب المطار، حيث قال مسؤول إن هناك تهديدا بتفجير انتحاري.

لكن قبل أيام فقط، أو حتى ساعات لبعض الدول، قبل انتهاء جهود الإخلاء، بدا أن القليل من الناس استجاب لهذه الدعوة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، كان المطار مسرحا لبعض أكثر الصور المؤلمة للنهاية الفوضوية لأطول حرب أميركية واستيلاء طالبان على السلطة، حيث أقلعت رحلة تلو الأخرى على متنها أولئك الذين يخشون العودة إلى حكم المتشددين .

وأنهت بعض الدول بالفعل عمليات الإجلاء الخاصة بها وبدأت في سحب جنودها ودبلوماسييها، ما يشير إلى بداية نهاية واحدة من أكبر عمليات النقل الجوي في التاريخ.

والتزمت طالبان حتى الآن بتعهدها بعدم مهاجمة القوات الغربية أثناء الإجلاء، لكنها تصر على أن القوات الأجنبية يجب أن تغادر بحلول الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة في 31 أغسطس.

وليلا، ظهرت تحذيرات من عواصم غربية بشأن تهديد من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أفغانستان، والذي من المحتمل أن يكون شهد تعزيزا في صفوفه من خلال إطلاق طالبان سراح السجناء خلال اجتياح الحركة جميع أنحاء البلاد.

وإلى هذا، قال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي ل”بي بي سي” في وقت مبكر من اليوم الخميس، إنه كانت هناك “تقارير موثوقة للغاية عن هجوم وشيك” في المطار، ربما في غضون “ساعات”.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده تلقت معلومات من الولايات المتحدة ودول أخرى حول “التهديد بشن هجمات انتحارية على المواطنين المحتشدين”.

وقال القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في كابل، روس ويلسون، إن التهديد الأمني في مطار كابل خلال الليل “كان ينظر إليه بوضوح على أنه موثوق ووشيك وقوي”.