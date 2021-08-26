افتتاح مكتب لهيئة النقل البري على جسر الملك حسين

اطلع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة على سير حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين.

وبحث الحباشنة خلال زيارة تفقدية، امس الأربعاء، إلى الجسر، بحضور مدير أمن الجسور ومدير الجمارك ومدراء الدوائر الحكومية ذات العلاقة بعبور المسافرين وحركة الشحن عددا من التحديات والمعيقات التي تواجه حركة المسافرين والشحن، مؤكدا أهمية المضي قدما في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن انسيابية حركة الركاب والشحن في المعبر الحدودي.

وخلال الزيارة، افتتح الحباشنة مكتبا لهيئة تنظيم النقل البري ضمن منطقة جسر الملك حسين بهدف تسهيل ومتابعة نقل البضائع وحركة الشحن عبر الجسر.

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