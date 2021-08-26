الجيش السوري يطوق درعا البلد بعدما قتل المسلحون الزعران جندياً وعرقلوا جهود التسوية لترسيخ الأمن في كل المحافظة
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جرينتش+2 08:27
إلهام شاهين تعترف بدور “الزعيم” في نجوميتها بفيلم “الهلفوت”
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