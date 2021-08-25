21 إصابة جرّاء قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين شرقي خانيونس بقطاع غزة، والهندي يكشف فحوى رسالة السنوار للمصريين

غزة – أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء مهاجمة قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرة شعبية شرق محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي.

وأفادت مصادر من داخل المسيرة”، أنّ 21 مواطنين أصيبوا بالرصاص والاختناق الشديد، جراء اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، تجاه الشبان الذي اقتربوا من السياج الفاصل شرق بلدة خزاعة شرقي خانيونس.

كما أصيب شاب برصاص مطاطي في القدم شرق خانيونس، وأخر بالرصاص الحي بالقدم.

وأفاد مدير الخيمة الطبية شرق خانيونس، أن 9 إصابات تم نقلهم من بين صفوف المتظاهرين، بينهم صحفي جراء استهداف الاحتلال لهذه المسيرة الشعبية.

وأكدت المصادر، أنّ شبانا قد تمكنوا من قص السياج الفاصل شرق خزاعة، بعد اقترابهم من المنطقة خلال مشاركتهم بمسيرات دعت إليها الفصائل في غزة.

كما أفاد مراسل فضائية الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم طائرات مسيرة محملة بالغاز المسيل للدموع لمواجهة فلسطينيين محتجين بخان يونس، قبل اقترابهم من السياج الأمني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته شرق خان يونس جنوبي القطاع وإبقاء منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد، تحسبا لأي تدهور أمني محتمل مع تجدد المظاهرات الفلسطينية المرتقبة في القطاع.

ودفع الجيش الإسرائيلي بوحدتين من النخبة كما عزز مواقعه المشرفة على السياج الأمني بمزيد من القناصة وحشد دبابات في نقاط عدة.

وكان قد بدأ عصر يوم الأربعاء، توافد المواطنين على مخيم العودة شرق خانيونس للمشاركة في المسيرة الشعبية “سيف القدس لن يغمد” نصرة للقدس والضفة وللمطالبة برفع الحصار

وأشعل الشبان المتظاهرين عددا من الاطارات المطاطية بالقرب من بوابة النجار شرق خانيونس

وفي السياق ذاته، أطلقت دفعة بالونات حارقة من غزة، تجاه البلدات الإسرائيلية، وذلك تزامناً مع بدء المسيرة شرق خانيونس.

وقالت القناة 13 العبرية، أنّ “شبانا فلسطينيين يقتربون من السياج عند حدود قطاع غزة، وقوات الجيش ترد بإطلاق النار وقنابل الغاز”.

وقال شاي ليفي الصحفي الإسرائيلي، أنّ قوات الجيش أطلقت الغاز بشكل كبير عند حدود غزة، والقناصة أيضا تقوم بدورها، وعلى الجانب الآخر في غزة هناك أصوات سيارات الإسعاف تخلي المصابين.

الهندي يكشف فحوى رسالة السنوار للمصريين

وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي، عصر اليوم، أن معركة سيف القدس لم تهدف لفك الحصار عن غزة فقط، بل فك الحصار عن القدس والأقصى وقلوب ملايين الأحرار في العالم

ووجه الهندي رسالة للاحتلال، في كلمته عن القوى الوطنية والاسلامية شرق خانيونس قائلا: “نقول للعدو الذي يظن أنه ردع غزة، كل مكركم وكل حلفاءكم لا يستطيعوا ردع طفل من فلسطين”، مضيفا: تمنعنون عن غزة الدواء والغذاء لكنها حرة لن تستلم لإرادتكم ولا تقبل الدنية.

وشدد الهندي على أنه لا يمكن لشعبنا أن يستسلم، موضحا أن شعبنا موحد خلف المقاومة والمقاومة موحدة خلف شعبنا الفلسطيني.

وأشار الى انه هناك توافق وطني على استمرار الفعاليات الشعبية، نحن شعب حر وشعب واحد نواصل جهادنا ونضالنا مع استمرار المقاومة

وكشف الهندي في ختام كلمته عن رسالة رئيس حماس في غزة يحيي السنوار للمصريين، قائلا: إن السنوار ابلغ المصريين برسالة مفادها، أن على العدو أن يوقف كل أشكال المماطلة والتسويف.