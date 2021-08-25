انخفاض.. "الصحة" تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 18 وفاة و812 إصابة كورونا و101 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 769,192
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جرينتش+2 08:11
21 إصابة جرّاء قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين شرقي خانيونس بقطاع غزة، والهندي يكشف فحوى رسالة السنوار للمصريين
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