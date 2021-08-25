دودين: الاردن مقبل على “خريف آمن” وسيتم إلغاء كل أنواع الحظر، وعودة كافة القطاعات لعملها في اول أيلول المقبل
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جرينتش+2 01:47
دودين: الاردن مقبل على “خريف آمن” وسيتم إلغاء كل أنواع الحظر، وعودة كافة القطاعات لعملها في اول أيلول المقبل
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