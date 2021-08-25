دودين: الاردن مقبل على “خريف آمن” وسيتم إلغاء كل أنواع الحظر، وعودة كافة القطاعات لعملها في اول أيلول المقبل

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، إن الوضع الوبائي في الأردن مستقر وجيد، وجميع نسب إيجابية فحوصات كورونا كانت ما دون الـ5%.

وأضاف دودين، في حديث لأذاعة الأمن العام اليوم، أن أكثر من 95% من مصابي كورونا الجدد في الأردن، هم من غير متلقي لقاح كورونا، مؤكداً أن جرعتي اللقاح تحميان الشخص من كورونا.

وأوضح أن الأردن الآن في مرحلة الصيف الآمن، وهو مقبل على “الخريف الآمن”،

وأشار دودين إلى أنه سيتم إلغاء كل أنواع الحظر في الأردن، وعودة كافة القطاعات لعملها، في الأول من أيلول، بالإضافة الى رفع سعة قاعات الأفراح وتحديد 50% لحضور المهرجانات.

وبين أن المؤشرات الخارجية مثل إبسوس، قد أشارت إلى بدء تعافي الأردن من جائحة كورونا.

وشدد على أن الطلبة عائدون إلى مدارسهم في الأول من أيلول المقبل، وسط ارتفاع نسبة التطعيم للمعلمين في القطاع العام والخاص.

وأكد دودين أنه سيتم تكثيف الرقابة على القطاعات، مضيفاً أن الحكومة ستقر إجراءات رقابية جديدة بالتزامن مع مرحلة الفتح الشامل في الأول من أيلول،

كما اكد على أهمية تحميل المواطنين لتطبيق سند، الذي يمثل الهوية الشخصية الرقمية والصحية للمواطن.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن وضع خطّة تدريجيّة واضحة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن ، وقد نفذت المرحلة الاولى والثانية وقريبا ستبدأ بالثالثة.

والمرحلة الثالثة التي ستبدأ الاسبوع المقبل، تستهدف العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية، إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.