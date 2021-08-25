حزب الله ينفي اي لقاء قيادي مع مدير المخابرات المصرية

نفى مسؤول رفيع في حزب الله ما نشره موقع “انتلجنس أونلاين” من معلومات حول لقاء مصري أمني مع حزب الله، من أجل أن يساعد في ملف التهدئة في قطاع غزة، من خلال علاقته بالمقاومة الفلسطينية.

وقال المسؤول الرفيع في الحزب “الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، ووزير المخابرات المصري لم يزر الضاحية الجنوبية لبيروت”، مؤكدا ان “اللواء عباس كامل (مدير المخابرات المصرية) لم يلتق أي قيادي في حزب الله”.

وكان موقع “Intelligence Online” قد نشر تقريراً، امس الثلاثاء، يفيد بأن “مدير المخابرات المصرية عباس كامل زار ضاحية بيروت الجنوبية والتقى وفداً قيادياً في حزب الله في 10 تموز/يوليو و 12 آب/أغسطس الجاري”.

وبحسب الموقع، فقد جاء اللقاء بعد أن مهّد سفير مصر في لبنان للزيارة باجتماعات مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وأن “كامل بحث مع قيادة حزب الله الأزمة في لبنان والوضع في سوريا.. وبحث علاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية”.