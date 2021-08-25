بينيت لنيويورك تايمز: لا أرى حلاً في الأفق للقضية الفلسطينية، غير انني بصدد تشكيل تحالف مع الدول العربية لمجابهة ايران !!!

أجرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت استباقًا للقاء الأخير الرئيس الأميركي جو بايدن غدًا الخميس في البيت الأبيض، في أول مقابلة تجريها معه صحيفة دولية تناولت قضايا ملتهبة في الشرق الأوسط أبرزها القضية الفلسطينية .

وقال بينيت عند سؤاله عن موقف الحكومة من هذه القضية: “لا أرى حلا للمشكلة الفلسطينية في المستقبل القريب”. “هذه الحكومة لن تقوم بضم الأراضي، لكنها لن تقوم بإنشاء دولة فلسطينية. الجميع يفهم ذلك. سنحقق اختراقًا مهمًا على الجانب الاقتصادي، لكننا لن نحاول حل النزاع المستمر منذ 130 عامًا. أنا رئيس وزراء لكافة المواطنين الإسرائيليين وهمي أن أعثر على الحل الوسط الذي يرضي الجميع”.

ولفت رئيس الوزراء، خلال المقابلة إلى أنه أعد استراتيجية جديدة بخصوص إيران تنص على توثيق العلاقات مع الدول العربية التي تعارض النفوذ الإيراني في المنطقة. وقال بينيت: “يجب أن نشكل تحالفًا إقليميًا مع الدول العربية التي لدينا معها قاسم مشترك، وبالتالي كبح جماح التوسع الإيراني والرغبة في السيطرة على المنطقة”.

وأشاد رئيس الوزراء بحقيقة ريادة اسرائيل على مستوى مكافحة وباء كورونا من خلال المصادقة على إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح للمواطنين على اختلاف أعمارهم، وأوضح أن هذه الجائحة تعتبر “أكبر مشكلة مطروحة على طاولة كل زعيم تقريبًا في العالم”.

هذا وقد أجرت الصحيفة مقارنة بين علاقة الرئيس الامريكي بايدن بكل من بينيت ونتنياهو، قالتان بينيت حظي بتهنئة من الرئيس بايدن خلال ساعتين من استلامه المنصب، في حين تريث بايدن شهرًا كاملاً قبل أن يتصل بنتياهو ليهنئه عقب تشكيله الحكومة السابقة.