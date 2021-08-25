بينيت لنيويورك تايمز: لا أرى حلاً في الأفق للقضية الفلسطينية، غير انني بصدد تشكيل تحالف مع الدول العربية لمجابهة ايران !!!
أهم العناوين
جرينتش+2 11:10
انتقال الجدل حول محمية ضانا الى جلسات مجلس النواب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني