التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد

أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، والذي سينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت المقبل.

وقالت الوحدة، اليوم ، إن عدد الطلبات التي جرى تقديمها حتى ظهر اليوم وصل إلى أكثر من 65 ألف طلب، حيث أن فترة التقديم المحددة رسمياً استمرت على مدار عشرة أيام وهي مدة كافية للتقديم.

وأهابت الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.

ودعت جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أميركية، بكالوريا،… إلخ)، إلى ضرورة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات القبول الموحد سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يجري إدخال المعدل المتوقع، ثم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يجري اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تقديم لطلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ.

وأشارت الوحدة إلى أنه يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

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