اختراق يهودي قديم.. الاعلام العبري يكشف عن اقامة سفارة إسرائيلية (تحت غطاء شركة تجارية) في البحرين منذ 11 عاما
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جرينتش+2 06:54
وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 12 وفاة و1016 إصابة كورونا و511 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 768,699
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