نقابة الصحفيين تخاطب الحكومة لإجراء الانتخابات 15 تشرين الأول

قرر مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مخاطبة وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين، لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وإجراء الانتخابات في 15 تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة القائم بأعمال النقيب الزميل ينال البرماوي وحضور الزملاء خالد القضاة، وزين الدين خليل، وفايز ابو قاعود، وهديل غبون ومؤيد ابو صبيح، حيث خصص الاجتماع لاستكمال مناقشة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي وإجراء الانتخابات.

وقال المجلس ان القرار يأتي بموجب المتطلبات الواردة في البروتوكول رقم 20 الصادر عن وزير العمل بشأن الإجراءات في مرحلة ما قبل الانتخابات، وبعد الاطلاع على بلاغ رئيس الوزراء رقم 43 لسنة 2021 الصادر استنادا لإحكام أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، بعد الاستئناس بالرأي القانوني للمستشار القانوني للنقابة.

وقرر المجلس، تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة واجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يوم 15 تشرين الأول المقبل، والسير في الاجراءات والمتطلبات القانونية اللازمة ومراعاة المهل القانونية الواردة في قانون النقابة، والاجرائية الواردة في أمر الدفاع والبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء، ومطالبة الحكومة مجددا بإعادة النظر بالبروتوكول وازالة المعيقات الواردة فيه.

كما قرر المجلس الالتزام بما يرد من ديوان تفسير القوانين من ردود قانونية، في حال ورود رأي الديوان حول الاستفسارات المرسلة إلى الحكومة من قبل مجلس النقباء ونقابة الصحفيين، وذلك بخصوص موعد اجراء الانتخابات والاشكاليات القانونية الأخرى.

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