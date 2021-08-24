مدير المخابرات المصرية يلتقى وفدًا قياديًا من حزب الله في بيروت

كشف موقع إنتلجينس أونلاين، اليوم الثلاثاء، عن زيارة أجراها مدير المخابرات المصرية عباس كامل إلى ضاحية بيروت الجنوبية، وعقده لقاءً مع وفد قيادي من حزب الله.

وذكر الموقع أن مدير المخابرات المصرية عباس كامل التقى الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وهاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله وآخرين.

وبحسب الموقع، فان لقائي مدير المخابرات المصرية بقياديين في حزب الله جريا في 10 يوليو و 12 أغسطس، موضحا أن سفير مصر في لبنان قد مهّد للزيارة باجتماعات مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

وقال إن مدير المخابرات المصرية بحث مع قيادة حزب الله الأزمة في لبنان والوضع في سوريا وعلاقة حزب الله مع حماس والفصائل الفلسطينية.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد أكد عباس كامل لقيادة حزب الله استعداد مصر للعمل كضامن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الموقع الى أن استراتيجية مصر الجديدة قد وضعها كامل، والسفير المصري في واشنطن، وفايز ابو النجا مستشار السيسي، مبينا أنها تسعى إلى مساعدة حزب الله في تثبيت التهدئة في غزة.