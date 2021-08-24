اختراق يهودي قديم.. الاعلام العبري يكشف عن اقامة سفارة إسرائيلية (تحت غطاء شركة تجارية) في البحرين منذ 11 عاما
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جرينتش+2 06:54
مدير المخابرات الأميركية التقى زعيم طالبان سراً في كابل لمنح القوات الغربية مزيداَ من الوقت لمغادرة افغانستان
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