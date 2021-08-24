افطر بخصومه قبل ان يتغدوا به.. الغنوشي يُقيل جميع أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة تمهيداً لاعادة تشكيله
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مخيّم بلاطة في نابلس يحتفي بإطلاق “رسائل إلى قمر”
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