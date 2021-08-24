خبر مؤسف.. الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارها المغرب، وذلك كما أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء.

وقال لعمامرة في مؤتمر صحفي إن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهما إياه باتخاذ إجراءات معادية لم يوضحها.

وفي 18 آب/ أغسطس الجاري، قالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن ما سمتها “الأفعال العدائية المتواصلة” من طرف المغرب تتطلب إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.

واتهمت المغرب بالوقوف وراء الحرائق في البلاد، بالتعاون مع إسرائيل، التي زار وزير خارجيتها الرباط قبل أيام.

وتشهد العلاقات بين البلدين انسدادا، منذ عقود، على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية الصحراء المغربية وجبهة “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر.