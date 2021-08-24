التعليم العالي توضح آلية الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر

عمان 24 آب (بترا)- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناجحين في الثانوية العامة الدخول إلى الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=S7XTrmKjZ-0 ، للاطلاع على الفيديو التوضيحي حول تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء العشائر.

وبين الناطق الإعلامي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن الفيديو يشرح بالتفصيل آلية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة. –(بترا)

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