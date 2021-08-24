الأمن العام: نشر محتويات غير أخلاقية يعرض ناشرها للمساءلة

انخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و976 إصابة كورونا و926 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 767,785
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