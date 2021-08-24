الأمن العام: نشر محتويات غير أخلاقية يعرض ناشرها للمساءلة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه ظهر في الآونة الأخيرة قيام البعض ودون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بتداول ونشر مواد ومحتويات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل وهو أمر مخالف للقانون والأخلاق العامة ويضع ناشرها أمام المساءلة القانونية لا سيما وأن معظم الفيديوهات التي يجري تداولها قديمة أو أنها لم تقع داخل المملكة.

وأضاف الناطق الإعلامي، إن الفيديو الجديد الذي ظهر منذ أيام قد أتخذت بحق الشخص الذي ظهر به ومن قام بتصويره ونشره الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الى أن نشر مثل تلك المواد يتيح وصولها لفئات يجرم القانون مشاهدتهم لها كالأطفال، وهنا تقع مسؤولية أخرى تفرض علينا جميعاً التريث والتفكير ملياً قبل نشرها أو إعادة تداولها.

وأكد الناطق باسم الأمن العام، أن المسؤولية تحتم على من ترد إليهم مثل تلك الفيديوهات أو من يقومون بتصويرها إيصالها لمديرية الأمن العام والتي فتحت قنوات عدة للتواصل معها مثل: تطبيق (911) أو تطبيق فرسان الأردن أو البريد الالكتروني لمديرية الامن العام psd@psd.gov.jo وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الى الاتصال على (911) أو مراجعة أقرب مركز أمني لإيصال مثل تلك المشاهدات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار القانون والمسؤولية العامة لينال مرتكبها جزاءه وفق أحكام القانون دون إساءة للمجتمع او التشهير بالشخص.

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