استشهاد الفتى عماد حشاش برصاص الاحتلال خلال اشتباك مسلح فجر اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد فتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح وقع داخل مخيم بلاطة شرق نابلس .

وقال عماد زكي الطيراوي، عضو اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة أن الفتى عماد حشاش – 16- عاما استشهد بعد إصابته برصاصة بالرأس من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي حيث نقل إلى المستشفى، وقد أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى .

واضاف الطيراوي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم عند الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم من ثلاثة محاور، حيث دارت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وعدد من المسلحين داخل المخيم .

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعد كعبي من منزله بالمخيم.

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