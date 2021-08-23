انخفاض.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين تسجيل 15 وفاة و976 إصابة كورونا و926 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 767,785
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داود أوغلو يهاجم أردوغان بعنف: أشعر بالخزي تجاه تصريحاتك التي تعتبر اللاجئين مجرد عمالة رخيصة وقابلة للاستغلال
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