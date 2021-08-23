داود أوغلو يهاجم أردوغان بعنف: أشعر بالخزي تجاه تصريحاتك التي تعتبر اللاجئين مجرد عمالة رخيصة وقابلة للاستغلال

أنقرة – «تركيا الآن»

هاجم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، تصريحات رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الاقتصاد التركي سينهار حال رحيل اللاجئين.

وأضاف داود أوغلو، رئيس الوزراء الاسبق في تصريحات على قناة «فوكس تي في»، أنه شعر بالخزي تجاه تلك التصريحات، إذ ينظر أردوغان إلى اللاجئين باعتبارهم عمالة رخيصة وعنصر يجب استغلاله جيدًا.

وأكد أن تضخم المنتجين أصبح 44.59 %، وفقًا لما أعلنه معهد الإحصاء التركي، مشيرًا إلى أنه حينما ترك رئاسة الوزراء كان تضخم المنتجين 3.2% سنويًا.

وقال رئيس حزب المستقبل، إن أردوغان يعمل لصالح أصحاب المصلحة، فهو يرفع أسعار الفائدة في كل مرة من المفترض أن يعلن فيها عن تخفيض أسعار الفائدة.

وأردف اوغلو أن تركيا أصبحت تتمتع بأكبر معدل فائدة بين الدول، لافتا إلى أن الدولة فقدت 28 مليار ليرة في الشهر الماضي فقط بسبب الفوائد.