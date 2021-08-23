تعزيز التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين

عمان 23 آب (بترا)- التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم السبت، نقيب المحامين مازن ارشيدات وأعضاء مجلس النقابة لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الطرفين وبما يخدم إجراءات سير العدالة والتقاضي.

وقال اللواء الحواتمة، إن مديرية الأمن العام تسعى إلى أداء مهامها في بيئة قانونية تتسم بالشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق الأمن مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع بشكل عام.

وأكد أن نقابة المحامين تمثل جزءاً مهماً وأصيلاً في المنظومة الأمنية والقضائية التي تهدف لتحقيق العدل وانفاذ القانون وسيادته على الجميع، ما يدفعنا دوما لتعزيز مستويات التعاون معها والعمل كفريق واحد هادف لتحقيق الغاية السامية في الوصول للعدالة وبسط القانون بما يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن ويكفل الحقوق لأصحابها.

وبين مدير الامن العام انه وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون وتواصل أكبر مع النقابة وفتح آفاق اوسع خاصة مع الادارات التي تمس عملهم بشكل مباشر كإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإدارة التنفيذ القضائي، والقضاء الشرطي، والمراكز الأمنية المختلفة بما يمكنهم من القيام بواجبهم بكل يسر ويساهم بتسريع عملية التقاضي.

من جهته، ثمن نقيب المحامين مازن رشيدات، الجهود التي تبذلها المديرية في تسهيل مهمة المحامين، مشيرا إلى ضرورة فتح آفاق جديدة ووضع تصورات وأسس وأُطر اكبر للتعاون مع مديرية الامن العام.

واكد انعكاس هذا التعاون ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطن وبما يعزز منظومة العدل والقانون التي نسعى لها جميعا، داعيا لعقد المزيد من اللقاءات والندوات وورش العمل والابحاث المشتركة بين الجانبين بما يساهم بنقل الخبرات بين الجانبين ويعزز الأداء والمعرفة لدى العاملين في الامن العام ومنتسبي النقابة.

وفي نهاية اللقاء استمع مدير الأمن العام لطروحات واستفسارات نقيب وأعضاء مجلس النقابة.

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