البحرين تتهود وتعيد الصلاة في كنيس بالمنامة بعد انقطاع 74 عامًا

اعلنت السلطات البحرينية، امس الأحد، عن عودة الصلاة والتراتيل وممارسات الطقوس الدينيّة اليهوديّة في الكنيس اليهودي في قلب العاصمة المنامة لأول مرة منذ عام 1947.

وجاء هذا بحسب ما كتب المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، عبر حسابه الشخصيّ على منصة “تويتر”.

وقال بن أحمد في منشوره على “تويتر”: “صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947″، واصفا تلك العودة بأنها “لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود“.

يذكر انه في البحرين يتواجد ما بين 36 و50 يهوديا فقط لا غير، وفي فبراير/شباط 2020، حيث قالت عضو مجلس الشورى البحريني نانسي خضوري، في تصريحات إعلامية، إن أعداد “اليهود البحرينيين تراجعت من عدة مئات إلى 36 شخصا حاليا”.

وأضافت: “تم افتتاح الكنيس بالمنامة، في الثلاثينيات من القرن الماضي، لتكون البحرين الدولة الخليجية الوحيدة التي تضم كنيسا”.