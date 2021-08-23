اشتعال 9 حرائق جنوب اسرائيل بفعل البالونات الحارقة من غزة

افادت مصادر اعلامية اسرائيلية ان عشرة حرائق اشتعلت اليوم في عشرة اماكن في منطقة غلاف غزة، بعد اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه اسرائيل،

وقد اعلنت خدمات الاطفاء الاسرائيلية ان تسعة حرائق على الاقل يُعتقد انها حرائق بسبب البالونات الحارقة.

وقالت قوات الاطفاء الاسرائيلية انها تعمل بصورة متواصلة على اطفاء الحرائق التي اندلعت في حقول الاعشاب الواقعة بالمجلس الاقليمي اشكول وسادوت هنيغف جنوب اسرائيل، وان :”جميع الحوادث تحت السيطرة لان الحديث يدور عن مواقع صغيرة”.

هذه الحوادث تضاعف التوتر الامني في المنطقة، والتي تنعكس من خلال المظاهرات الحاشدة على الجدار الحدودي من الجانب الفلسطيني، وتبادل اطلاق النار بين الجانبين، واصابة جندي حرس الحدود الاسرائيلية مساء السبت الماضي.

ودعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة سكان القطاع للمشاركة في مسيرة عودة ستقام في خزاعة شرقي خان يونس وبالقرب من السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة، يوم الاربعاء المقبل، وقد بدأت الفصائل الفلسطينية بالتجهيز للمسيرة التي تقرر تنظيمها احتجاجا على الحصار وتأخير عملية اعادة اعمار القطاع.