تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 8 وفيات و958 إصابة كورونا و929 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 766,871

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 8 وفيات و958 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10293 وفاة و789474 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 3.46 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12310 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 77 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 652 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 929 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 766871 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27682 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 8997227 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد المسجلين في منصة اللقاح ضد فيروس كورونا وصل إلى 3860709، وعدد متلقي الجرعة الأولى 3354577، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 2743809.