محلل إسرائيلي: مسدس صغير بدد المليارات في بناء الجدار حول غزة

قال المحلل الإسرائيلي بالقناة 20 العبرية نوعم أمير، اليوم الأحد، إن مسدسا بـ500 شيكل بدد عشرات المليارات في بناء الجدار حول غزة.

وأضاف أمير، أن “إسرائيل استثمرت عشرات المليارات في بناء جدار حول قطاع غزة، ثم وصل فلسـطيني بمسدس ثمنه 500 شيكل في غزة وأصاب قناص حرس الحدود بجروح حرجة جدا”.

وأشار الى أن “إسرائيل استثمرت المليارات في حارس الأسوار (العدوان الأخير على غزة) ولكن ما هو الإنجاز التكتيكي الذي حققته؟ لا شيء، تستطيع حمــاس العودة لإطلاق الصـواريخ على القدس غدا، إنه من المحرج أن نرى الضرر الاستراتيجي الذي نلحقه بأنفسنا”.

وفي وقت سابق مساء أمس الجمعة، أصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، جراء إطلاق نار عند السياج الحدودي مع غزة.