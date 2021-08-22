فيما تزدهر الهيئة العامة للترفيه.. 70 ألف مسجد وجامع في مكة والمدينة والرياض وغيرها تفتقر للصيانة والنظافة

جدة – الوطن/ يمن لقمان

بلغ عدد الجوامع والمساجد غير المشمولة بعقود الصيانة والنظافة، من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 69672 مسجدا وجامعا، وجاءت منطقة عسير في مقدمة المساجد والجوامع غير المشمولة, بواقع 17077 مسجدا وجامعا، وذلك بحسب تقرير صادر عن الوزارة لعام 1441.

ويلي منطقة عسير في العقود غير المشمولة في الصيانة والنظافة، الرياض العاصمة بواقع 11997 مسجدا وجامعا، ثم مكة المكرمة بـ11313، وجازان 7827، ثم القصيم بـ4919، والمدينة المنورة بـ4711، تليها حائل بـ3111 مسجدا وجامعا، ثم المنطقة الشرقية بـ2967، والباحة 2212، ثم الجوف بـ1389، وتبوك بـ1260، والحدود الشمالية بـ602، ثم نجران بـ286.

وبلغ عدد المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة 81439 مسجدا وجامعا، حيث بلغ عدد المساجد والجوامع المشمولة بعقود صيانة 13767 مسجدا وجامعا، أما المساجد والجوامع غير المشمولة بعقود صيانة، فقد بلغ عددها 69672 مسجدا وجامعا.

وتتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صيانة المساجد من خلال التعاقد مع شركات صيانة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان استمرارية عمل الأجهزة المتنوعة في المساجد، كالمكيفات ومكبرات الصوت، والإضاءة وبرادات المياه و دورات المياه والأثاث، والديكورات والأصباغ، وذلك لضمان بيئة صحية آمنة.