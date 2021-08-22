عمر الشريف يقدم اسم عادل امام على اسمه في «حسن ومرقص»

ذكريات كثيرة يحملها نجوم الفن في وجدانهم عن علاقتهم بالفنان العالمي عمر الشريف الذين شاركوه أعماله السينمائية التي سطَّرت صفحة مضيئة في ذاكرة السينما المصرية، والذين أجمعوا على إنسانيته وأنهم تعلموا منه الكثير في الالتزام والاخلاص للفن.

شهادات عديدة عن عمر الشريف وردت على السنة عدد من الفنانين، ومدى اعتزازهم وفخرهم بالوقوف أمامه يتعلمون منه في حياتهم الفنية والشخصية.

عادل إمام: صداقتنا بدأت في «حسن ومرقص»

صداقتهما الحقيقية بدأت في عام 2008 عندما وقفا أمام بعضهما ليقدما واحدًا من أهم الأفلام السينمائية التي جسَّدت النسيج الوطني المصري، فيلم «حسن ومرقص».

عادل إمام أكد أن عمر الشريف يعد علامة بارزة في تاريخ الفن المصري، وقامة كبيرة، قائلًا: عمر الشريف حاجة كبيرة أوي، وسعدت بالوقوف معه في فيلم «حسن ومرقص» الذي يعد محطة مهمة في تاريخنا الفني، فعمر الشريف يقف على قمة تاريخ طويل من الأعمال المتميزة المحفورة في ذاكرة المصريين، وهو ممثل كوميدي موهوب بدليل أعماله التي قدم فيها كوميديا الموقف بتميز.

وقال عادل إمام: إنه عرف عمر الشريف عن قرب، وكانت بداية الصداقة من خلال التعاون في فيلم «حسن ومرقص».. هو كان إنسانا محترما وراقيا، «هوا في حد زي عمر الشريف».. أفتكر من رقي أخلاقه إنه هدد بالانسحاب من الفيلم وتحمله لأي جزاءات مالية إذا لم يوضع اسمي أولًا.. عمر الشريف قيمة فنية لا تقدر بثمن.

وأضاف: عمر الشريف كان وما زال رغم رحيله قيمة فنية كبيرة، وكانت سعادتي كبيرة عندما وافق على دوره في الفيلم، لأنني حققت بذلك أبرز أحلامي بالمشاركة معه في أحد الأعمال الفنية.

لن أنسى حب عمر الشريف لي، وهو قامة فنية مصرية وعالمية لن تُعَوّض.

يسرا: عمر الشريف أسطورة لن تتكرر

شاركته التمثيل في فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» عام 1993، وقدمت معه 4 إعلانات تلفزيونية.. الحديث عن النجم العالمي الراحل عمر الشريف يثير لديها الشجن والذكريات الجميلة.

وتضيف الفانة يسرا: عمر الشريف أسطورة لن تتكرر في التاريخ على المستويات الأخلاقية والإنسانية والفنية، كان حالة خاصة وفنانا ورمزا وقيمة لن يُعوَّض، بالنسبة ليا حاجة كبيرة.. عمر تعلمت منه الكثير، وكان بالنسبة لي بمثابة «الأب الروحي» والأستاذ والصديق،

تعلمت منه التواضع وحب الناس، وعلاقتي به لم تقتصر على الفن فقط بل كانت خارج الفن علاقة اجتماعية قوية.

واستطردت: عمر الشريف كان كاتم أسراري، كنت أحكي له عن كل شئ في حياتي وأستشيره وأتعلم منه.

وأكدت أن هذا الفنان العريق أثرى السينما المصرية والعالمية بعشرات الأفلام المهمة، وهو من أهم رموز السينما المصرية وبصمته واضحة ووصل إلى العالمية بجاذبيته وتميزه، وكان لي الشرف أن شاركته في فيلم «ضحك ولعب وجد حب» حيث تعلمت منه معنى الالتزام، فهو كان الأكثر التزامًا ومثالًا للانضباط والدقة في المواعيد والعمل، فكان لا يتأخر أبدا عن موعد التصوير، وسيظل يعيش في قلوبنا بفنه وقيمته وإنسانيته رغم رحيله.

لبلبة: صداقتي معه كانت قبل «حسن ومرقص»

الفنانة لبلبة لها العديد من الذكريات التي تعتز بها مع عمر الشريف. حبهما لوالدتيهما سر الصداقة الوطيدة التي جمعتها معه، وهي ما زالت تسمع صوته يرن في أذنيها،

تتحدث لبلبة عن علاقته به، قائلة: صداقتي به سبقت عملي في فيلم «حسن ومرقص» بسنوات عديدة، فقد التقيته للمرة الأولى في مهرجان كان عام ١٩٩٠، حيث نشأت بينه وبين والدتي آنذاك صداقة جميلة، وارتاح لي لأنه وجدني أحب والدتي كما كان هو يحب والدته التي كان مرتبطا بها كثيرا.

فعمر الشريف كان صديقي، وكان دائمًا يقول لي «يا نونيا إنتي عنيكي زي عنيا دايمًا فيها دموع.. مش بتعيطي، دايمًا بتلمع»، وتؤكد أنه كان مثالًا مشرفًا فى الالتزام بالمواعيد، خصوصا أثناء تصوير فيلم «حسن ومرقص»،

وتتذكر لبلبة أنها التقت عمر الشريف أثناء حضورها مهرجان كان في عام 2013، فتقول: طلب عمر أن يراني، فذهبت إلى الفندق الذى كان يعيش فيه، وكان وقتها يتمتع بصحة جيدة وخفة الدم المعهودة عنه، واستمتعت معه وقتها بالحديث حول ذكريات عملنا معًا،

وعن آخر لقاء لها مع عمر الشريف، تقول: كان قبل وفاته بشهر حيث تناولت معه وجبة العشاء في مطعم نجله طارق، ورغم وفاته سيظل فخرًا لي وللعالم أجمع كقيمة فنية تعيش في قلوب الجميع